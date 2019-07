Piana : capannori



Tamponamento tra auto e camion sulla A11: un ferito

mercoledì, 3 luglio 2019, 14:23

di gabriele muratori

Un tamponamento tra un'auto e un autoarticolato è quanto avvenuto questa mattina verso le 11.30 sull' autostrada Firenze - mare. I due mezzi procedevano in direzione Firenze, e si sono scontrati dopo il casello di Capannori, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ferito comunque il conducente dell'Audi, un uomo di 46 anni, che è stato soccorso dai volontari dell'ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucca, per poi essere trasportato all'ospedale San Luca in codice giallo. Sul posto sono poi intervenuti, oltre alla polstrada, anche gli uomini della società autostrade, per far defluire il traffico già caotico in seguito ai problemi relativi alla fuga di gas sul cantiere in località Sibolla.