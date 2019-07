Piana : altopascio



Tau Calcio, ecco i nomi dell'area tecnica per l'Eccellenza

martedì, 23 luglio 2019, 15:27

Prosegue a gonfie vele la campagna di rafforzamento del Tau calcio Altopascio in vista della prossima stagione in cui la formazione amaranto disputerà il campionato di Eccellenza. Quasi ultimato il calcio mercato e ufficializzati i nome dei responsabili per quanto riguarda l'area sportiva, è stata delineata anche la componente tecnica che affiancherà il Ds Maurizio Dal Porto e il mister Pietro Cristiani in questa nuova avventura. Il responsabile di questo settore sarà Federico Bargellini a cui farà riferimento uno staff composto da professionisti di alto livello e comprovata esperienza che avrà lo scopo di far esprimere al meglio gli atleti.

Il preparatore atletico che seguirà la squadra sarà il confermato Federico Secchiaroli, che nell'ultima stagione ha curato, oltre alla prima squadra, anche Allievi Elite, Allievi B e Giovanissimi Elite. A rimpolpare ulteriormente lo staff a disposizione di mister Cristiani, ci sarà anche un preparatore dei portieri di alto profilo: si tratta di Alfredo Geraci, professionista e preparatore dei portieri con un curriculum importante maturato sui campi di calcio al fianco di allenatori che tutt'ora sono stabilmente ai vertici della serie A, uno su tutti Maurizio Sarri, ma anche tanti altri, che si sono affidati alla professionalità del mister per elevare ancora di più il fondamentale ruolo del portiere di calcio. Accanto a lui ci sarà l'ex portiere amaranto Edoardo Bertenni. A loro va ad aggiungersi anche il match analyst che sarà Angelo Carbone, supportato da Paolo Venturini.

Anche lo staff sanitario sarà affidato a professionisti di assoluto valore. Responsabile di questo settore sarà il dottor Carlo Chiapponi, massofisioterapista con notevoli esperienze nella pallavolo (serie b), nel tennis, al fianco di un torneo internazionale under 18, e nel calcio, settori dilettantistici e professionistici. Sempre per quanto riguarda l'area sanitaria, la società amaranto ha stipulato un importante accordo di collaborazione con gli studi medici Igea di Altopascio, grazie al quale gli atleti del Tau potranno avvalersi anche della consulenza della dottoressa Jessica Giardini, biologa nutrizionista con una formazione specifica legata alle performance sportive, e del dottor Mauro Rossi, radiologo che si occuperà della parte diagnostica per la valutazione degli infortuni degli atleti.

Sistemati anche questi tasselli e in attesa degli ultimi botti di mercato dunque, in casa Tau è tutto pronto per l'inizio di una stagione che si preannuncia elettrizzante. La nuova squadra amaranto in Eccellenza inizierà la preparazione il primo agosto allo stadio di Altopascio. La prima uscita stagionale è invece in programma per sabato 10 agosto alle 17 con l'amichevole contro lo Zenith Audax.