Piana



Tau Calcio, Kappa sarà il nuovo sponsor tecnico

martedì, 9 luglio 2019, 11:08

Ancora una partnership d'eccezione per il Tau calcio Altopascio. Dopo aver rinnovato la scorsa estate il legame con l'Inter, di cui la società amaranto è Centro di formazione, il Tau ha ufficializzato proprio in queste settimane il nome del nuovo sponsor tecnico. Si tratta del noto marchio di abbigliamento sportivo Kappa, con cui è stato concluso un contratto di fornitura triennale. Grazie a questo accordo, le squadre del Centro di formazione Inter di Altopascio vestiranno uno dei marchi più noti a livello internazionale.

"Qui al Tau ci piace fare le cose per bene, non solo sotto il profilo strettamente sportivo ma anche per quanto riguarda gli aspetti organizzativi - spiega il presidente del Tau calcio Altopascio, Antonello Semplicioni -. Per questo siamo soddisfatti di aver concluso questo accordo con un marchio importante come Kappa con largo anticipo rispetto all'inizio della stagione 2019-2020. Sistemata la parte organizzativa, potremo concentrarci esclusivamente sul campo".

Per quanto riguarda la parte logistica, sarà Studio Sport ad occuparsi della distribuzione del materiale: "Siamo molto felici di poter proseguire questa collaborazione - spiega Davide Corti, dell'azienda con sede in via di Tempagnano a Lucca -. Eravamo già fornitori del marchio Joma e adesso lo saremo per Kappa. Per noi è un orgoglio poter continuare essere fornitore di riferimento per una società importante come il Tau calcio, fiore all'occhiello in Toscana e non solo per quanto riguarda il settore giovanile. Spero che questa collaborazione possa continuare ad essere proficua per entrambi anche nei prossimi anni".