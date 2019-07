Piana



Torretta, terminato lo sfalcio del verde

venerdì, 26 luglio 2019, 12:40

Il parco naturale della Torretta, luogo simbolo del paese, è stato oggetto in questi anni di una particolare cura da parte dell'amministrazione comunale, sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria che straordinaria. Si tratta di un importante polmone verde di 30 mila mq di superficie, che ha costantemente bisogno di attenzioni sotto tanti punti di vista. Lo sfalcio del verde, su tutti, che ogni anno richiede un investimento che supera i 20 mila euro. Il lavoro è stato appena concluso.

"La Torretta è il nostro fiore all'occhiello - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Franco Fanucchi - e perciò non abbiamo mai lesinato risorse per conservare questo grande patrimonio del paese. Un patrimonio che abbiamo cercato sempre di mettere a disposizione di tutti, dai semplici cittadini alle associazioni sportive e di volontariato, sempre senza perdere la caratteristica più importante della Torretta: la naturalità. La sua tutela resta per noi un principio fondamentale e anche in questa torrida estate abbiamo affidato alla Croce Verde il servizio di vigilanza antincendio. Nel prossimo futuro - conclude Fanucchi - abbiamo in serbo una serie di iniziative per valorizzare sempre di più la nostra Torretta e renderla ancora più fruibile a tutte le attività di carattere ludico, sportivo e culturale".