Trovato morto in casa da giorni con la moglie malata di Alzheimer

domenica, 14 luglio 2019, 09:32

di mariella bonacci

Si può morire così, dimenticati da tutti? E' successo ad un uomo di 70 anni trovato morto nella sua abitazione in via Fratelli Cervi dove viveva con la moglie 65 enne malata di Alzheimer. La morte risale ad alcuni giorni fa.

L’appartamento era chiuso da giorni e nessun rumore proveniva dall’interno. La cosa ha insospettito i vicini che hanno avvertito il comandante della polizia municipale di Altopascio Italo Pellegrini.

Ieri mattina il comandante ha mandato più volte una pattuglia a suonare il campanello e a fare una ricognizione, ma nessuno ha risposto. I due anziani non avevano parenti diretti in zona e il comandante ha interpellato il loro medico che gli ha detto che entrambi i coniugi erano autosufficienti. Pellegrini, però, non si dava pace e alla fine, proprio stanotte, si è preso tutte le responsabilità e ha allertato i vigili del fuoco, i carabinieri e la Misericordia di Montecarlo. Dopodiché è intervenuto.

I suoi presentimenti si sono purtroppo avverati: l'uomo era morto in terra in stato di decomposizione e la moglie in stato confusionale disidratata e in pessime condizioni. Lo so che una giornalista non dovrebbe mettere mai le sue opinioni, ma con tanta solidarietà per chi attraversa il mare, ce n'è ben poca per i nostri cittadini anziani e soli. Perché l’amministrazione di Altopascio non fa un censimento delle persone sole e anziane e mette un servizio continuativo per assicurarsi del loro stato di bisogno?

Ci siamo accorti di questa coppia di anziani solo stasera grazie al gesto di Italo Pellegrini che mette il cuore nel suo lavoro. Noi siamo troppo presi dagli esodi africani per occuparci di chi ci sta accanto.