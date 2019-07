Piana : capannori



Zappia (Lega): "A Pieve San Paolo problemi di illuminazione pubblica"

domenica, 21 luglio 2019, 11:42

Il consigliere della Lega di Capannori, Bruno Zappia, accusa l’amministrazione Menesini di aver fallito su temi fondamentali come: illuminazione, fognature, sicurezza, strade, asili nido e molto altro.

"Fanno solo slogan - attacca il consigliere -. A Pieve San Paolo, in via “immagini dell’osso”, manca completamente l’illuminazione pubblica mettendo in serio pericolo i cittadini che non possono nemmeno camminare rischiano di essere investiti. A causa della totale assenza di sicurezza possono subire furti. Inoltre capitano episodi spiacenti al parcheggio del cimitero: personaggi che si inventano falsi incidenti per cercare di lucrare le persone anziane intimorendole per far pagare i danni".