Zappia (Lega): "Il bando contributi penalizza i capannoresi"

mercoledì, 10 luglio 2019, 15:09

L'amministrazione comunale prende atto con dispiacere dell'incidente causato da un mezzo pesante non autorizzato il quale ha sfondato il muretto di un'abitazione privata posta sulla nuova rotonda di Rughi

mercoledì, 10 luglio 2019, 12:17

Il parco Pandora a Segromigno in Monte e l'area esterna dello sportello al cittadino sud di San Leonardo in Treponzio per una sera diventano ancora più speciali. Sotto le stelle delle notte appena calata si trasformeranno infatti in luoghi per avvicinare i più piccoli ai libri grazie a due iniziative...

mercoledì, 10 luglio 2019, 12:05

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso interviene dopo che, passato ormai un mese dalla prima seduta, ancora non si sa nulla sulla convocazione del prossimo consiglio comunale di Capannori

mercoledì, 10 luglio 2019, 11:57

Sabato 13 luglio alle 21:30 concerto dei Korabeat alla Sagra dei Mondi, spazio sagra Paganico, a Capannori, in occasione della presentazione live del nuovo album "Yakar"

martedì, 9 luglio 2019, 19:15

Il parco pubblico di Pandora sulla via nuova a Segromigno in Monte comincia a diventare un fenomeno di costume veramente interessante. Inaugurato nel 2017 fra lo scetticismo di molti si è dimostrata una operazione culturale e sociale di successo

martedì, 9 luglio 2019, 15:29

Grandi aspettative per il confronto promosso da Automobile Club Lucca, valido per il Trofeo Rally di Zona e per il Campionato Italiano Regolarità a Media, in programma nel fine settimana sulle strade della piana lucchese