Piana



Zappia (Lega): "Il fosso di via Guerri a Capannori è abbandonato"

martedì, 16 luglio 2019, 08:52

Il consigliere della Lega di Capannori, Bruno Zappia, interviene per segnalare le condizioni in cui versa il fosso di via dei Guerri.



"Questo è il fosso di via dei Guerri che prosegue verso via del Popolo - denuncia -. La differenza è che quando era gestito dal Consorzio di Bientina, il fosso era pulito e l’erba tagliata. Notate la differenza? Ora è gestito dal comune ed è completamente abbandonato".