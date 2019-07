Zappia (Lega): "Pericolo a Segromigno nei pressi della rotatoria"

Altri articoli in Piana

sabato, 6 luglio 2019, 21:27

"Il presidente della provincia di Lucca nonché sindaco di Capannori Luca Menesini - afferma il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso - ha convocato in Provincia per giovedì 11 luglio un tavolo sugli assi viari al fine di condividere con il sindaco di Lucca una strategia alla luce del progetto...

sabato, 6 luglio 2019, 14:05

Capannori continua a fare scuola per i Rifiuti Zero. Stamani una delegazione del comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) ha fatto visita a Capannori per vedere da vicino il funzionamento della raccolta "porta a porta" e altre buone pratiche ambientali

sabato, 6 luglio 2019, 13:03

Da materiale di scarto a contenitori colorati che accoglieranno rifiuti da avviare a riciclo. È questa la seconda vita del legno e di altre parti di oggetti destinate a essere buttate via che, grazie all'amministrazione Menesini, diventeranno cestini per la raccolta differenziata all'interno degli edifici aperti al pubblico come il...

sabato, 6 luglio 2019, 12:26

Prosegue a ritmo serrato la campagna rafforzamenti del Tau calcio Altopascio in vista della prossima stagione che vedrà la formazione amaranto impegnata in Eccellenza. La società del presidente Antonello Semplicioni ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Alessio Murgia, che arriva dal Ponte Buggianese, e di Daniele Signorini, direttamente dal Montignoso

sabato, 6 luglio 2019, 10:41

Nell'appalto generale degli interventi di manutenzione degli immobili comunali c'è anche quello di recupero dei servizi igienici del cimitero di via Sbarra, che si trovano purtroppo in cattivo stato

sabato, 6 luglio 2019, 10:28

Il presidente della provincia Luca Menesiniha inviato una lettera al sindaco del comune di Lucca Alessandro Tambellini, al comune di Capannorie, per conoscenza, alla Regione Toscana,per discutere del nuovo sistema tangenziale di Lucca e della Pianain un incontro in programma giovedì 11 luglio,alle 15, a Palazzo Ducale