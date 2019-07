Piana : capannori



Zappia (Lega): "Via San Cristoforo a Lammari, pericolosa per mezzi e pedoni"

giovedì, 4 luglio 2019, 08:45

Il consigliere comunale della Lega a Capannori, Bruno Zappia, segnala la situazione di pericolo per i cittadini sulla via San Cristoforo a Lammari.



"Questa è via San Cristoforo a Lammari - denuncia -, una via trafficata dove passano anche mezzi pesanti. I cittadini chiedono da tempo che sia asfaltata in tempi brevi, perché è piena di buche, e, oltre al rumore e il tremolio delle case, presenta un serio pericolo per l’attrraversamento e per chi la deve percorrere con la macchina quotidianamente. E’ una via che presenta numerosi problemi, oltre alle buche, ci sono tombini rialzati: per chi la percorre con i mezzi a due ruote diventa pericolosa".