Piana



A Paganico i festeggiamenti in onore di S.Maria Assunta

mercoledì, 7 agosto 2019, 12:22

Da domani (8 agosto) e fino al 15 agosto a Paganico, in occasione della ricorrenza triennale della festa solenne della Madonna Assunta in cielo, patrona del paese, si svolgerà una serie di eventi promossi dai 'Fratres Paganico' in collaborazione con il Comune per celebrare questa sentita festività. Domani sera alle 21.30 nello spazio degli stand della sagra la Compagnia"Comici Rughesi" metterà in scena la commedia comica in due atti 'Historye Porcariensis', mentre venerdì 9 agosto alle 21 nella chiesa parrocchiale si terrà un concerto in onore della Madonna Assunta con il coro 'Capata' di Capannori. I festeggiamenti proseguiranno sabato 10 agosto negli stand della sagra alle 20 con una 'Cena sotto le stelle' e domenica 11 agosto alle 21 con giochi per ragazzi sul piazzale della chiesa. Lunedì 12 agosto alle 21 è inoltre in programma l'iniziativa 'Si canta e si balla.. sotto le stelle' con R.M. Group. La manifestazione per celebrare la patrona di Paganico proseguirà martedì 13 agosto alle 21 nella chiesa parrocchiale con la preparazione alla festa della Madonna Assunta (confessioni) e si concluderà giovedì 15 agosto con una Messa solenne con canti (in programma alle 20), la processione per le vie del paese illuminate con lumini a cera e intervento della banda musicale. Alle ore 23.30 le celebarzioni si concluderanno con un spettacolo pirotecnico.