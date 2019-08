Piana : capannori,petrognano



A Petrognano una nuova area a verde

venerdì, 23 agosto 2019, 15:00

Nuovo spazio aggregativo nel paese di Petrognano. L'amministrazione Menesini, utilizzando un'area pubblica in disuso e un terreno di proprietà della Curia concesso in comodato d'uso gratuito al Comune per 10 anni, realizzerà un parco dotato di tavoli, panchine e un bocciodromo. Il tutto avverrà nell'ambito di Mirador, un percorso partecipativo avviato lo scorso maggio dall'Ente di piazza Aldo Moro.

"Un intervento voluto dai cittadini, con i quali tre mesi fa abbiamo avviato un percorso di ascolto per recepire idee e suggerimenti, che si inserisce nel quadro del progetto 'Un parco in ogni paese' promosso dall'amministrazione Menesini – spiega l'assessore alla partecipazione, Francesco Cecchetti -. L'obiettivo è quello di valorizzare Petrognano, le sue colline e le zone limitrofe creando uno spazio di aggregazione e socializzazione fruibile dai cittadini della frazione, dagli appassionati di cammino all'aria aperta e dai turisti. L'area, infatti, sorgerà in una posizione strategica; sarà un punto panoramico nelle vicinanze della rete sentieristica e dell'anello di collegamento alla via Francigena storica. Vogliamo che il parco sia 'per tutti', ragion per cui prenderemo particolari accorgimenti per garantire l'accessibilità alle persone ipovedenti e con disabilità".

"Visto il particolare inserimento paesaggistico – prosegue l'assessore - nella scelta dei materiali privilegeremo quelli a basso impatto ambientale, come il legno. Il processo partecipativo con il quale abbiamo definito le linee guida di questa opere proseguirà anche nei prossimi mesi; a settembre si svolgerà un nuovo incontro con la popolazione, le associazioni e con gli altri attori territoriali in cui definiremo ulteriori dettagli in vista del progetto esecutivo. Vogliamo che questo modo di lavorare fianco a fianco con i cittadini caratterizzi sempre più l'operato della nostra amministrazione comunale. Per il futuro stiamo inoltre valutando la possibilità di realizzare interventi partecipativi avvalendoci anche di progetti europei e regionali".

Il nuovo parco sorgerà in via di Petrognano ed avrà tavoli e panchine che potranno essere utilizzati per rilassarsi, chiacchierare, leggere un libro o fare uno spuntino. L'area sarà dotata anche di un bocciodromo (già presente ma che necessita di una riqualificazione), di una fontana e verrà recintata con il legno. È prevista anche la realizzazione di un impianto elettrico.