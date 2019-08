Accolto in comune il nuovo dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Altopascio, Dario Salti

Altri articoli in Piana

venerdì, 30 agosto 2019, 17:06

Prende il via domenica 1 settembre la decima edizione del Salotto del Vino e del Verde di Montecarlo, evento collaterale della Festa del Vino che consiste in 7 cene a tema (fino a sabato 7). organizzate nella splendida cornice del giardino del Palazzo “Pellegrini-Carmignani”

venerdì, 30 agosto 2019, 16:53

Prosegue, dalla sua candidatura a consigliere comunale, la battaglia di Bruno Zappia, per denunciare le carenze e le inefficienze delle strade comunali che, questa volta, si concentra sull’arteria principale che attraversa Capannori collegandola alla città di Lucca: la via Pesciatina

venerdì, 30 agosto 2019, 15:04

Sono alle battute finale i lavori per la realizzazione del parco pubblico e del parcheggio a San Colombano nell'area della scuola primaria e la chiesina di Rimortoli. Rimane solo da ultimare le opere elettriche, la sistemazione del verde, da effettuare le piantumazioni e da installare un gioco per bambini

venerdì, 30 agosto 2019, 13:06

Ha presto il via ieri sera, giovedì 29 agosto, la 25^ edizione del Trofeo Memorial Antonio Cordischi, organizzato dal Tau Calcio Altopascio. Due incontri per una prima giornata quasi di "riscaldamento"

venerdì, 30 agosto 2019, 12:52

Cresce la curiosità e la voglia di scendere in campo in casa Tau Calcio per il debutto ufficiale in Eccellenza: l'appuntamento è per domenica, 1 settembre, alle 15 allo stadio di Altopascio, quando la prima squadra amaranto, nata dalla fusione con il Vorno, incontrerà il Valdinievole-Montecatiniper la prima partita di...

venerdì, 30 agosto 2019, 10:22

Nell'ambito delle manifestazioni culturali e ricreative della "Festa del Vino 2019", la Filarmonica "G. Puccini" in collaborazione con l'amministrazione comunale di Montecarlo e con le altre Associazioni di Volontariato, organizza due serate musicali nel chiostro dell'ex Istituto Pellegrini- Carmignani di Montecarlo