Aggredisce la moglie incinta in presenza dei figli: arrestato marocchino

mercoledì, 28 agosto 2019, 09:27

Il 1 settembre alle 21,30 ad Artemisia, Capannori, si terrà il concerto-reading "Neinte di nuovo": canzoni e storie per stare leggeri

mercoledì, 28 agosto 2019, 09:25

Anche quest’anno ritorna il grande concorso con cui il Gruppo Donatori di Sangue Fratres “Alberto Tintori” di Montecarlo mette in palio ogni giorno della Festa del Vino di Montecarlo una bottiglia MAGNUM di Particolare offerto dall’azienda agricola Buonamico, ogni sera della festa

martedì, 27 agosto 2019, 15:54

La rete del metano presto raggiungerà altre abitazioni di San Colombano. Hanno infatti preso il via ieri (lunedì) i lavori per l'estensione della condotta in via delle Selvette a partire dall'incrocio con via di Valgiano al confine con Segromigno in Monte procedendo poi in direzione San Colombano fino all'incrocio con...

martedì, 27 agosto 2019, 15:10

Apre il cantiere in Corte Andreotti, un muro di cemento armato a protezione dei residenti

martedì, 27 agosto 2019, 13:46

Due settimane dedicate al grande calcio giovanile che, tra il 29 agosto ed il 15 settembre, vedranno scendere in campo nello stadio di Altopascio, per un doppio appuntamento con il 25° Trofeo Memorial Antonio Cordischi e l’8^ Cordischi Cup, 16 squadre

martedì, 27 agosto 2019, 08:57

C'è un nuovo arrivo in casa Tau Calcio Altopascio e porta il nome di Simone Michelotti, che entra di diritto nella nuova formazione amaranto impegnata nel campionato di Eccellenza