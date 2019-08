Piana



Altopascio ospita il grande calcio giovanile: tutto pronto per Trofeo Cordischi e Cordischi Cup

martedì, 27 agosto 2019, 13:46

di giulia del chiaro

Due settimane dedicate al grande calcio giovanile che, tra il 29 agosto ed il 15 settembre, vedranno scendere in campo nello stadio di Altopascio, per un doppio appuntamento con il 25° Trofeo Memorial Antonio Cordischi e l’8^ Cordischi Cup, 16 squadre provenienti da tutta la Toscana e alcune società professionistiche e dilettantistiche con un tocco sempre più internazionale.

Due competizioni di alto livello, organizzate dall’Asd Tau Calcio di Altopascio e dedicate ai Giovanissimi B 2006, che, negli anni, sono state capaci di ottenere sempre maggior prestigio coinvolgendo, nella Cordischi Cup, squadre professionistiche di grande interesse sia italiane che provenienti da altre realtà nazionali.

A presentare il torneo, questa mattina in piazza Ospitalieri ad Altopascio, il responsabile organizzativo del Tau Calcio, Maurizio Matteoni, e il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio che ha colto l’occasione per rinnovare la sua fiducia verso la società sportiva: “Un ringraziamento al Tau Calcio da parte di tutta l’amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco – per la sua capacità di portare avanti, in sinergia col comune, le due manifestazioni cresciute nel corso del tempo e divenute capaci di condurre ad Altopascio una forma di turismo, quello sportivo, che, affiancato a quello culturale, è fondamentale per far conoscere il patrimonio storico e naturalistico del territorio”.

Il torneo, che vedrà confrontarsi 16 squadre Toscane, comincerà il 29 agosto per proseguire fino all’11 settembre, segnando l’inizio della stagione calcistica. Saranno, proprio, le prime tre classificate del Trofeo Cordischi che, insieme al Tau Calcio, saranno impegnate, il fine settimana del 13, 14 e 15 settembre, nella Cordischi Cup che vedrà partecipare anche altre società dilettantistiche e professionistiche di grande interesse, tra cui una squadra danese, la Fc Nordsjaelland, militante nella massima serie e altre come Inter, Fiorentina, Genoa, Livorno e Sampdoria.

Nato 25 anni fa in memoria di Antonio Cordischi, amico di infanzia del presidente del Tau Calcio, venuto a mancare colpito da SLA, il trofeo rappresenta il punto di avvio della stagione calcistica: “si tratta del primo impegno stagionale per i giovani atleti che, dopo la preparazione estiva sono pronti per l’inizio del campionato” ha spiegato Matteoni ricordando come il coinvolgimento di prestigiose squadre dilettantistiche e professionistiche segni, inoltre, la possibilità di creare un primo vero confronto dei giovani calciatori con il mondo agonistico. Le squadre coinvolte nella 25^ edizione, oltre al Tau Calcio, saranno Pisa, Affrico, Margine Coperta, Capezzano Pianore, Picchi Livorno, Pistoiese, Zenith Audax, Sporting Arno, Palazzaccio, Sestese, Atletico Lucca, Pontedera, Giovani Fucecchio, Bellaria Cappuccini e Maliseti. Quattro i gironi eliminatori, da quattro squadre ciascuno, in cui le formazioni verranno suddivise per poi passare alla fase a eliminazione diretta con semifinali e finali. Maggiori dettagli su calendario e orari di ogni singola partita sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata al Memorial. Di seguito i gironi delle due manifestazioni.

Per il trofeo Crodischi le squadre saranno suddivise in quattro gironi:

Girone A: Pisa, Affrico, Margine Coperta, Capezzano Pianore;

Girone B: Pistoiese, Picchi Livorno, Zenith Audax, Sporting Arno;

Girone C: Pontedera, Palazzaccio, Sestese Calcio, Atletico Lucca;

Girone D: Tau Calcio, Giovani Fucecchio, Bellaria Cappuccini, Maliseti.

La Cordischi Cup prevede la seguente divisione in gironi:

Girone A: Fiorentina, qualificata Cordischi, Tor Tre Teste

Girone B: Inter, Nordsjaelland, F6 Football Academy

Girone C: Sampdoria, Tau Calcio, qualificata Cordischi

Girone D: Genoa, Livorno, qualificata Cordischi