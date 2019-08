Altopascio: partiti i lavori per rifare gli argini e mettere in sicurezza la Pescia di Collodi

Altri articoli in Piana

giovedì, 22 agosto 2019, 12:30

Si rinnova l'appuntamento con l'"Escursione di San Bartolomeo", evento promosso dall'associazione PerSanPietro in collaborazione con il comune di Capannori per rievocare la tradizionale camminata che in passato gli abitanti intraprendevano attraverso i sentieri delle Pizzorne per raggiungere la chiesa di San Bartolomeo che si trova sull'altopiano

mercoledì, 21 agosto 2019, 15:26

Riduzioni o esenzione totale per 445 famiglie altopascesi per circa 84mila euro di investimento da parte dell'amministrazione D'Ambrosio. Sono cresciute ancora (passando da 77 a 84mila euro) le risorse che il comune ha messo a disposizione dei cittadini che presentano maggiori difficoltà economiche, per dare un supporto concreto rispetto al...

mercoledì, 21 agosto 2019, 13:22

Fine settimana di festeggiamenti a Ruota in occasione del santo patrono San Bartolomeo. Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 sono in programma tante iniziative che animeranno il borgo del Monte Pisano e che culmineranno con la visita dell'arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti

mercoledì, 21 agosto 2019, 13:06

Le domande possono essere presentate fino al 30 agosto. Le famiglie richiedenti devono essere presenti nelle liste di attesa per i nidi d'infanzia comunali e avere un Isee inferiore a 27mila euro

martedì, 20 agosto 2019, 21:20

"In un agosto rovente c'è chi ad Altopascio è in perenne campagna elettorale lanciandosi in proposte che per certi versi potevano trovare soluzioni più semplici da noi già suggerite"

martedì, 20 agosto 2019, 16:05

Un week-end tra bicicletta, storia, vino e gastronomia locale nella cornice delle colline della piana di Lucca. Questo il mix che, per il quarto anno consecutivo, il 24 e il 25 agosto sarà offerto dalla ciclostorica “La Vinaria” che, per l’edizione di quest’anno, attraverserà i comuni di Porcari, Capannori e...