Amichevole Tau - Ponsacco: la formazione amaranto perde 2 a 0

domenica, 18 agosto 2019, 20:11

0-2



TAU CALCIO: Citti; Magini G., Lucchesi, Gialdini, Signorini, Del Sorbo, Battistoni, Maccagnola, Benedetti, Chianese, Antoni. Nella ripresa sono entrati: Donati, Rossi, Magini F., Bequiri, Fanani, Michelotti, Frugoli, Miccoli. All. Cristiani.

FC PONSACCO 1920: Mariani; Chelini Becagli, Prete, Di Renzone; Raimo, Caciagli, Apolloni; Papi; Noccioli, Tehe. Nella ripresa sono entrati: Lista, Kozlow, Balduini, Pelliconi, Mazroj, Cortopassi, Autieri, Fornaciari, Aufiero, Micchi. All. Pagliuca.

Arbitro: Stefani di Lucca

Marcatori: pt 15' Papi; st 37' Micchi (rigore)

Perde per 2 a 0 il Tau contro l'Fc Ponsacco nell'amichevole di preparazione in vista del nuovo campionato di Eccellenza.

Il primo tempo si apre con incursioni pericolose da parte del Ponsacco, che trova il gol al 15', con Papi. Anche il Tau riesce a costruire alcune occasioni interessanti, senza però arrivare a conclusione. Nella ripresa girandola di cambi: spunti interessanti da parte di Lorenzo Magini e punizione pericolosa di Michelotti, che va molto vicino al gol. Niente da fare però e al 37' Micchi segna la seconda rete su calcio di rigore.

Continua il lavoro di mister Cristiani per provare il gruppo e testare le varie possibilità di gioco: la formazione sta infatti cercando la quadra e sarà impegnata per tutta la settimana con allenamenti singoli e doppi, in vista anche delle due amichevoli del prossimo week-end, venerdì 23 e sabato 24 agosto.