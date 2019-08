Ancora cadute di rami in piazza Felice Orsi

Altri articoli in Piana

sabato, 31 agosto 2019, 13:04

Buone notizie per gli hobbysti. Presto a Capannori sarà possibile smaltire gratuitamente l'olio lubrificante usato proveniente dai motori: basterà consegnarlo alle isole ecologiche del territorio. L'amministrazione Menesini e Ascit stanno infatti lavorando per attivare, in forma sperimentale, un nuovo servizio di raccolta per rispondere alle esigenze della popolazione

sabato, 31 agosto 2019, 10:36

Nello splendido salone di Palazzo del Podestà a Pescia, arricchito dalle straordinarie opere dell'artista Libero Andreotti e di fronte ad un pubblico da "tutto esaurito" è stata presentata la 24esima edizione di una delle corse a tappe più vecchia e importante del mondo

sabato, 31 agosto 2019, 08:45

Matteo Scannerini, consigliere comunale di Forza Italia, da sempre domiciliato a Marlia interviene in merito alla situazione in cui si trova via S.Donnino

venerdì, 30 agosto 2019, 17:06

Prende il via domenica 1 settembre la decima edizione del Salotto del Vino e del Verde di Montecarlo, evento collaterale della Festa del Vino che consiste in 7 cene a tema (fino a sabato 7). organizzate nella splendida cornice del giardino del Palazzo “Pellegrini-Carmignani”

venerdì, 30 agosto 2019, 16:53

Prosegue, dalla sua candidatura a consigliere comunale, la battaglia di Bruno Zappia, per denunciare le carenze e le inefficienze delle strade comunali che, questa volta, si concentra sull’arteria principale che attraversa Capannori collegandola alla città di Lucca: la via Pesciatina

venerdì, 30 agosto 2019, 15:30

Passaggio di consegne tra l'ex dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Altopascio, Teresa Monacci, in carica fino allo scorso anno, e il nuovo arrivato, Dario Salti