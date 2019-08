Piana : capannori



Aperta sede Fratelli d'Italia per raccolta firme iniziativa "Elezioni subito. No a governi contro la volontà popolare"

venerdì, 23 agosto 2019, 16:36

Domani, sabato 24 agosto e domenica 25 la sede di Fratelli d'Italia in Via Romana 2209 a Capannori resterà aperta dalle ore 9 alle ore 13, per l'iniziativa di raccolta firme per andare subito al voto. "In sede, oltre all'Onorevole Riccardo Zucconi, Deputato di FDI che sarà presente domenica, saranno presenti membri del direttivo che sapranno fornire informazioni e spiegazioni, oltre a raccogliere le firme - si legge nella nota di FdI -. La mobilitazione straordinaria, lanciata dalla leader del partito Giorgia Meloni, è volta a fermare il tentativo di far andare al governo i partiti che hanno perso le elezioni".

Le firme possono essere raccolte sia online (al seguente link https://mailchi.mp/fratelli-italia/elezionisubito) che nelle sedi Comunali del Partito, oltre che nei gazebo sul territorio.