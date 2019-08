Piana



Badia di Cantignano, Lombardi: "Siamo una società che vuole crescere"

domenica, 4 agosto 2019, 09:31

Si è ripetuta anche quest'anno la ormai tradizionale cena annuale delle due squadre del Gruppo Sportivo Dilettantistico Badia di Cantignano, che si è svolta nel campo da calcio che affianca la chiesa del paese. Il presidente Moreno Lombardi, che ha creato la società con il cugino Alessandro Maffei, dedica corpo e anima alla società. "Noi amiamo questo paese, perché siamo nati qui" ha spiegato.

"Quest'anno abbiamo fatto una stagione abbastanza interessante – ha commentato Moreno Lombardi l'esito del campionato trascorso –. Con la prima serie siamo arrivati a fare i play off. La squadra è arrivata un po' demotivata per varie circostanze e non era pronta a gestire questa situazione, però il risultato dei play off è stato importante per noi raggiungerlo. La quarta serie si è salvata in anticipo e ha fatto il suo programma di dare spazio ai ragazzi giovani e a quelli che non hanno spazio in prima serie".

La società sta attraversando un periodo di cambiamento. Tra le novità c'è stata l'introduzione della figura del vice allenatore nelle due squadre. E poi è stato individuato un nuovo allenatore per la prima serie, Stefano Riccioli. "È un allenatore molto giovane che ha già un'esperienza ventennale ed è molto preparato. Ha già impostato un pre-test per tutti i giocatori per vedere le abilità che hanno – ha detto ancora Lombardi –. Il nuovo allenatore ha detto che l'obiettivo è vincere tutte le partite. Noi si gioca solo per vincere, non lo facciamo solo per divertimento. Siamo alla trentaseiesima stagione, non siamo una meteora: siamo una società che vuole crescere".

È ormai da molto tempo che Lombardi si dedica alla società. "Sono tantissimi anni, oltre trent'anni – ha affermato il presidente –, dedico davvero tantissimo tempo al calcio sia per l'organizzazione sia anche per giocare". Nonostante i sessant'anni Lombardi non ha smesso di scendere in campo. "Quest'anno mi sono fatto una trentina di partite – ha affermato –. Abbiamo fatto un torneo di fine stagione e l'organizzatore incredibilmente mi ha consegnato una coppa per giocatore più forte. Non è che sono proprio scarsissimo".