Bioagriturismo “Alle camelie”, al via Note fresche con gusto

giovedì, 1 agosto 2019, 16:43

Una colonna portante della polizia municipale di Altopascio: ecco chi è Maurizio Orsucci, in servizio da oltre 40 anni e da oggi ufficialmente in pensione. Prima agente, poi ufficiale fino a indossare le vesti di vicecomandante della Municipale della cittadina del Tau, dove, per alcuni periodi, ha ricoperto anche il...

giovedì, 1 agosto 2019, 16:20

Ad affermarlo è il sindaco di Villa Basilica Elisa Anelli, che risponde alle dichiarazioni dei rappresentanti dell'opposizione in merito alle condizioni delle strutture scolastiche sul territorio

giovedì, 1 agosto 2019, 16:14

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento del gruppo consiliare di minoranza Amiamo Montecarlo, con capogruppo Simona Alfani

giovedì, 1 agosto 2019, 15:00

Dopo aver svelato i nuovi nomi del settore giovanile che vestiranno la casacca amaranto, per il Tau Calcio Altopascio è tempo di definire anche l'organigramma tecnico che sarà alla guida della società

giovedì, 1 agosto 2019, 13:01

Saranno posizionate nei prossimi giorni sul territorio di Capannori due nuove telecamere contro l'abbandono dei rifiuti. Si intensifica così l'azione dell'amministrazione Menesini contro i reati ambientali

giovedì, 1 agosto 2019, 12:37

Capannori celebra il 75° anniversario di Don Aldo Mei con due iniziative. Domenica 4 agosto, giorno in cui cade la ricorrenza dell'uccisione del sacerdote lucchese, i camminatori di Ruota alle ore 16 partiranno a piedi dal paese natale di Don Aldo Mei per raggiungere Lucca in serata dove sono in...