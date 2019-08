Piana



Caruso (Lega): “Capannori non rispetta i tempi di pagamento alle imprese”

martedì, 6 agosto 2019, 08:39

Nel corso della discussione sugli equilibri di bilancio, il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso ha evidenziato la sussistenza di criticità nella gestione delle entrate capaci di determinare squilibri di vario genere come ad esempio il mancato rispetto dei termini di pagamento delle imprese fornitrici.

“Sono stato facile profeta – spiega -, purtroppo, poiché il ministero dell’economia ha diffuso i dati sul monitoraggio dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni dai quali emerge che il comune di Capannori è maglia nera della classifica avendo pagato solo il 51 per cento delle fatture ricevute dalle imprese con un ritardo medio di 102 giorni”.

“Il dato - afferma il consigliere Caruso - deve preoccupare non solo per i danni arrecati alle imprese che ricevono i pagamenti con gravi ritardi ma anche per le palesi difficoltà finanziarie che non consentono al comune di Capannori di far fronte ai propri debiti liquidi ed esigibili segno anche che gli impegni di spesa sono stati assunti in maniera non coerente con gli stanziamenti di cassa. Il mancato rispetto dei tempi di pagamento delle imprese è segno di inefficienza nella gestione ed è necessario che l’amministrazione Menesini adotti al più presto gli opportuni provvedimenti correttivi anche al fine di evitare il pagamento di interessi di mora. Il tempo della autoreferenzialità, ovvero delle spese assunte solo per dare ai cittadini l’impressione di fare qualcosa, è finito ed è dovere dell’amministrazione di Capannori fare di tutto per andare incontro alle esigenze delle imprese che creano sviluppo ed occupazione nel territorio”.

“Su questo punto - conclude Caruso - proporremo soluzioni nei lavori della commissione bilancio”.