Piana : porcari



Cattivi odori, sindaco e assessore si mobilitano con sopralluoghi nelle aziende

lunedì, 26 agosto 2019, 15:02

I residenti di via Pacconi, via Ciarpi e via Romana Ovest segnalano cattivi odori e l'amministrazione comunale, che nel settembre 2018 aveva già protocollato un esposto ad Arpat e Asl, prova a venire a capo della situazione. Nei giorni scorsi il sindaco Leonardo Fornaciari - a più riprese, anche nelle ore notturne - ha compiuto sopralluoghi in paese parlando con gli stessi cittadini che hanno segnalato il problema.

E stamani, l'assessore all'ambiente Franco Fanucchi, accompagnato da un agente della polizia municipale, si è recato in alcune aziende della zona per verificare personalmente eventuali criticità derivanti dai cicli di lavorazione.

"Abbiamo incontrato i vari responsabili degli stabilimenti - afferma - i quali ci hanno aperto le porte con massima disponibilità. Nel frattempo, Arpat è stata nuovamente messa in allarme in quanto la fonte di questi cattivi odori, purtroppo non nuovi, sembra davvero complesso da individuare. I sopralluoghi e i monitoraggi - conclude Fanucchi - continueranno anche nei prossimi giorni con l'obiettivo di arrivare ad una rapida soluzione del problema".