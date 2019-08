Piana



'Escursione di San Bartolomeo' sulle Pizzorne

giovedì, 22 agosto 2019, 12:30

Si rinnova l'appuntamento con l'"Escursione di San Bartolomeo", evento promosso dall'associazione PerSanPietro in collaborazione con il comune di Capannori per rievocare la tradizionale camminata che in passato gli abitanti intraprendevano attraverso i sentieri delle Pizzorne per raggiungere la chiesa di San Bartolomeo che si trova sull'altopiano. La camminata vedrà la straordinaria partecipazione dell'Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti. Sarà presente anche Don Damiano parroco di Segromigno in Piano, Segromigno in Monte, Tofori e Camigliano.

La partenza è prevista dopodomani (sabato 24 agosto) alle ore 7 a gruppi dai paesi di San Pietro a Marcigliano (zona piazzale), Sant'Andrea in Caprile (zona chiesa) e Petrognano (zona chiesa). Percorrendo i sentieri 4, 5 e 6 i vari gruppi, accompagnati da un referente dell'associazione, si ritroveranno sul pratone delle Pizzorne per poi assistere alla funzione religiosa delle ore 11 nella chiesa. Nel pomeriggio saranno organizzati giochi di gruppo. Il pranzo è al sacco.

Per il ritorno non è previsto un orario particolare; ognuno sarà libero di decidere quando e come rientrare, magari organizzandosi con i soci dell'associazione per essere guidati anche al ritorno.

Per informazioni: Daniele 3460157932, Massimo 336703305.