Festa dell’aria, il volo vincolato raddoppia: si potrà salire in mongolfiera sabato e 14 e domenica 15 settembre

mercoledì, 28 agosto 2019, 15:13

Una delle attrazioni più popolari della Festa dell’Aria, il volo vincolato in mongolfiera, quest’anno raddoppia e conferma l’accessibilità alle persone con disabilità. Per la quindicesima edizione della manifestazione il Comune di Capannori, promotore dell’evento in collaborazione con Regione Toscana, Aero Club Lucca, Aero Club d’Italia, Aeroclub Volovelistico Toscano, Scuola di Paracadutismo di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha deciso che saranno due i giorni in cui i cittadini potranno salire sui palloni aerostatici. L’appuntamento è fissato per sabato 14 e domenica 15 settembre alle ore 19.30 nell’area di piazza Aldo Moro a Capannori.

Protagoniste del volo vincolato saranno due mongolfiere speciali, Robo Woozi, a forma di robot, e il Picchio Picchiarello Blu, un pallone dove è raffigurato un simpatico volatile. Quest’ultima mongolfiera sarà utilizzabile dal pubblico solo domenica 15 ed avrà la particolarità di essere accessibile alle persone con disabilità, dato che sarà dotata di un particolare cesto con rampa di accesso; chi ha difficoltà motorie o è in sedia a rotelle potrà quindi salire in cielo.

“Stiamo definendo un programma molto intenso per la Festa dell’Aria, perché vogliamo che quest’anno sia più che mai interessante e coinvolgente – spiega l’assessora allo sport e al turismo, Lucia Micheli -. Gli anni scorsi abbiamo registrato un particolare interesse per il volo vincolato in mongolfiera, che è diventato uno degli eventi imperdibili della manifestazione. Abbiamo quindi deciso di portare a due i giorni in cui si potrà provare l’ebbrezza del volo nella nuova location dell’area di piazza Aldo Moro. La nostra amministrazione comunale da sempre si distingue per l’attenzione alle tematiche dell’accessibilità; anche per questo il volo vincolato della domenica sarà effettuato su una mongolfiera su cui potranno salire le persone con disabilità. Le famiglie inoltre apprezzeranno i colori simpatici e accattivanti delle due mongolfiere del volo vincolato. Invito quindi tutti a partecipare alla Festa dell’Aria”.

Robo Woozi proviene dal Brasile ed è pilotata dal Filipe Totest, vice campione brasiliano. È una special shape, ossia una mongolfiera a forma speciale, che ha le sembianze di un robot di colore arancione e rosso. Prodotta nel 2018, è alta 27 metri e ha un diametro di 12 metri, per un un volume complessivo di oltre 2.500 metri cubi. Ha già fatto impazzire grandi e piccini partecipando a festival delle mongolfiere in tutto il mondo, come negli Usa, Taiwan e Stati Uniti.

Il Picchio Picchiarello Blu ha la forma della classica mongolfiera e in ogni occasione è ,molto fotografata grazie ai sui colori sgargianti. A Capannori la si vedrà in versione accessibile grazie a una collaborazione fra Mongolfiere.it e Flyballoon.

Entrambe le mongolfiere parteciperanno anche alle gare di volo libero del Trofeo Aerostatico Internazionale “Città di Capannori” che si terranno sabato 13 e domenica 14 nei cieli di Capannori e al Balloon Glow, lo spettacolo notturno di illuminazione, in programma sabato 13.

La Festa dell’Aria 2019 è si terrà dal 6 al 15 settembre. I filoni che la saranno quattro: all’aeroporto di Capannori il Campionato italiano di acrobazia a motore (dal 6 all’8 settembre) e il Campionato italiano di acrobazia aerea in aliante (dal 13 al 15 settembre). Nell’area di Piazza Aldo Moro a Capannori il XXXII Campionato italiano di mongolfiera (dal 10 al 14 settembre) e il Trofeo aerostatico internazionale “Città di Capannori” (dal 13 al 15 settembre).

Il programma completo della Festa dell’Aria sarà presto disponibile anche sul sito ufficiale della manifestazione: www.flyairevents.org. Facebook: Festa dell’Aria Capannori