Piana : porcari



Fornaciari chiede e ottiene un controllo all’ex albergo Bonelli

venerdì, 30 agosto 2019, 09:37

Il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari, su segnalazione del consigliere comunale incaricato per il Padule Simone Giannini, ha chiesto e ottenuto un controllo dell'immobile chiuso ex Albergo Bonelli. Il sopralluogo non ha evidenziato niente di cui preoccuparsi, se non la necessità di riparare alcuni infissi esterni e il rinforzo di una rete di recinzione. Lavori che a breve saranno fatti da chi ha la disponibilità del complesso.

"Ringrazio le Forze dell'Ordine con particolare riferimento all'Arma dei Carabinieri - dichiara Fornaciari - per aver raccolto la mia richiesta e aver così eseguito una verifica puntuale e accurata su questo edificio chiuso. Gli immobili abbandonati - conclude - possono essere un teorico luogo di allarme e creare ipotetici problemi per la sicurezza. Per questo vanno controllati in modo ciclico e cadenzato”.