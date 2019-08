Piana



Galligani: "Hanno provato inutilmente a cavalcare l’onda"

sabato, 3 agosto 2019, 14:45

Il capogruppo in Consiglio Comunale del gruppo Consiliare Per Montecarlo, Luca Galligani, intende precisare quanto apparso lo scorso 1 agosto sulla stampa locale in merito all’articolo sul ripetitore del Turchetto da parte del gruppo di minoranza Amiamo Montecarlo.

Innanzi tutto mi preme ribadire che l’Amministrazione Comunale ha sempre avuto a cuore la salute e la sicurezza dei cittadini in materia di esposizione ai campi elettromagnetici e che una questione così importante non può essere affrontata in maniera manichea o secondo criteri di strumentalizzazione e speculazione politica da parte di una minoranza poco attenta ai fatti.

Questa Amministrazione ha sempre lavorato a testa bassa per garantire la sicurezza dei cittadini e far rispettare agli operatori telefonici i parametri imposti dalle vigenti normative regionali e nazionali in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; sia il Sindaco Fantozzi prima che Carrara adesso si sono periodicamente adoperati per richiedere controlli all’ARPAT sulle SRB presenti su tutto il territorio di Montecarlo; quindi non solo Turchetto ma anche San Salvatore e Centro Storico.

Dal canto suo ARPAT in questi anni ha sempre eseguito sistematicamente i relativi controlli in base ai propri protocolli interni che gli prescrivono di effettuarli a rotazione e nella disponibilità delle risorse a disposizione. Tutti i controlli effettuati in questi anni, i cui dati sono tutti pubblicati sul sito istituzionale del Comune, hanno sempre riportato il rispetto dei valori limite.

Entrando nello specifico dell’antenna del Turchetto preme precisare che le modifiche (puramente estetiche) sono dovute all’eliminazione del coperchio di mascheramento, eliminazione richiesta dall’Amministrazione all’operatore telefonico concordemente con i rappresentanti del Comitato cui l’Amministrazione ha sempre avuto un confronto costruttivo sul tema.

Bastava leggere la risposta di ARPAT per capire che i parametri che non sono stati verificati si riferiscono solo al modello delle antenne installato e al loro puntamento, ben poco influente sulla verifica dei parametri di esercizio risultati pienamente conformi.

La minoranza crede di suscitare l’emotività ed emozionare i cittadini facendo proposte che da parte dell’Amministrazione non hanno nessun valore in quanto rientrano nella normalità della vita amministrativa dell’Ente.