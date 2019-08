Gli altopascesi Roberto Donati e Simonetta Pellegrini sono i campioni italiani 2019 di ballo caraibico

Altri articoli in Piana

domenica, 4 agosto 2019, 09:31

Si è ripetuta anche quest'anno la ormai tradizionale cena annuale delle due squadre del Gruppo Sportivo Dilettantistico Badia di Cantignano, che si è svolta nel campo da calcio che affianca la chiesa del paese

sabato, 3 agosto 2019, 14:45

Il Capogruppo in Consiglio Comunale del gruppo Consiliare Per Montecarlo, Luca Galligani, intende precisare quanto apparso lo scorso 1 agosto sulla stampa locale in merito all’articolo sul ripetitore del Turchetto da parte del gruppo di minoranza Amiamo Montecarlo

sabato, 3 agosto 2019, 14:42

Questo l'esito della manifestazione di interesse promossa dall'amministrazione Fornaciari e approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso 21 giugno

sabato, 3 agosto 2019, 11:28

La ex scuola materna di Verciano, sede di alcune associazioni di volontariato e la ex circoscrizione di Santa Margherita, sede del Centro Giovani, saranno interessate da lavori di efficientamento energetico e riqualificazione grazie all'ottenimento da parte del comune di contributi regionali

sabato, 3 agosto 2019, 09:59

Nona stagione consecutiva con la maglia della Polisportiva Capannori per Alessio Andreini. Ormai una colonna a disposizione di coach Bernabei che con lui si assicura un playmaker affidabile in grado di attaccare il canestro e favorire il gioco in velocità

sabato, 3 agosto 2019, 08:42

Il consigliere comunale di Capannori della Lega Salviani premier, Bruno Zappia, interviene dopo la promessa del sindaco, in campagna elettorale, che il mercato sarebbe tornato in piazza Aldo Moro