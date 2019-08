Piana : porcari



Il vicesindaco Fanucchi a Sant'Anna di Stazzema: "Basta odio e intolleranza, lavoriamo ogni giorno per difendere la pace"

lunedì, 12 agosto 2019, 17:38

Per il secondo anno consecutivo il vicesindaco Franco ha rappresentato il Comune di Porcari alla commemorazione dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema del 12 agosto 1944 insieme con il consigliere della sezione Pisa, Lucca e Livorno, Luciano Giannini.

Ecco la sua riflessione.

"L'atmosfera - dice - era quella della delle grandi occasioni e anche la partecipazione registrata è stata veramente eccezionale. Oltre a comuni cittadini, a ciclisti e addirittura un Vespa Club, ho notato una grandissima partecipazione di autorità civili e militari, forse maggiore rispetto a quella dello scorso anno e questo mi ha fatto un immenso piacere. Il percorso dalla chiesa al Campo della Pace, costellato da tappeti colorati fatti a mano provenienti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero e cuciti dalle donne stazzemesi, indicava il percorso che di lì a poco avrebbe fatto il corteo fino alla sommità del colle dove è situato il monumento ai martiri. Tutto intorno gli stendardi dei comuni provenienti da ogni parte d'Italia hanno fatto da degna cornice alla Santa Messa celebrata sul sagrato della chiesa dove fu perpetuato l'eccidio 75 anni fa. Tra i momenti più importanti della manifestazione - prosegue Fanucchi - sono da citare prima di tutto la lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi gli interventi del sindaco di Stazzema Maurizio Verona, quello del Governatore della Toscana Enrico Rossi, di Enzo Moavero Milanesi ministro degli affari esteri, quello di due sindaci greci i cui paesi sono stati anch'essi toccati da stragi naziste, quello di un sindaco di una città tedesca gemellata con Stazzema, ma soprattutto, particolarmente toccante, è stata la testimonianza di due ragazzi - uno italiano e una ragazza tedesca - partecipanti ad un campus sulla Pace. Infine, la fondamentale ed emozionante testimonianza di Enrico Pieri, presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna. Tutti questi interventi - dice ancora il vicesindaco - sono andati in un'unica direzione: dimenticare non fa bene, come ha scritto il Presidente Mattarella: chi dimentica diventa più debole, per questo Sant'Anna è importante. A chi tenta di seminare odio bisogna rispondere con energia e, come dice l'articolo 2 della Costituzione, la Solidarietà è un nostro dovere. Gli studenti - precisa Fanucchi - devono conoscere Sant'Anna, noi insegnanti non dobbiamo essere schedati come qualche sindaco ha proposto in questi giorni, ma abbiamo il dovere della conoscenza e del far conoscere alle nuove generazioni il messaggio di pace e di tolleranza che Sant'Anna di Stazzema cerca di comunicare. Un messaggio di pace e non di odio nei confronti di chi si è macchiato di un crimine così efferato. L'odio, come ha sottolineato il sindaco Verona, è un seme pericoloso che germoglia nei periodi di difficoltà come quello che stiamo vivendo e l'emergenza di nuovi sovranismi ci riporta purtroppo ad un triste passato che molti non hanno vissuto ma che si sta purtroppo riaffacciando con il rischio che venga istituzionalizzato. Non possiamo alimentare - conclude - le voci di chi vuole un'Europa divisa da muri e fili spinati, difendiamo questa libertà così faticosamente conquistata e diffidiamo da chi si vorrebbe erigere a Capitano. Non abbiamo bisogno di capitani, abbiamo bisogno di dialogo e democrazia".