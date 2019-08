In arrivo due nuove telecamere ad alta definizione contro l'abbandono dei rifiuti

Altri articoli in Piana

giovedì, 1 agosto 2019, 12:37

Capannori celebra il 75° anniversario di Don Aldo Mei con due iniziative. Domenica 4 agosto, giorno in cui cade la ricorrenza dell'uccisione del sacerdote lucchese, i camminatori di Ruota alle ore 16 partiranno a piedi dal paese natale di Don Aldo Mei per raggiungere Lucca in serata dove sono in...

giovedì, 1 agosto 2019, 10:40

Giovanni Marchi, ex consigliere comunale di Capannori, interviene sulla questione relativa alla Via Romana ciclabile Francigena

giovedì, 1 agosto 2019, 09:54

Ancora una conferma importante per la Polisportiva Capannori che si assicura Filippo Barsotti per un altro anno. Classe '82, agonista e guardia di grande esperienza con due campionati già vinti all'attivo, Barsotti è stato scelto come capitano della squadra e sarà affiancato da Stefano Pardini che sarà il vicecapitano

mercoledì, 31 luglio 2019, 16:02

“Con un vero e proprio tour de force iniziato e concluso nel penultimo giorno utile, il consiglio comunale di Capannori ha approvato gli equilibri di bilancio anche se permangono alcune criticità che è necessario rimuovere”. E’ quanto afferma in una nota il consigliere della Lega Domenico Caruso

mercoledì, 31 luglio 2019, 15:28

Il gruppo Fratelli d'Italia di Capannori interviene per chiedere certezze per la Nottolini Volley a pochi giorni dell'inizio della stagione

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:39

Intervento di riqualificazione per la rotonda situata all'incrocio tra via delle Sane Vecchie, via delle Ville e via Nuova a Segromigno in Monte. Sia la rotatoria che i quattro spartitraffico sono stati dipinti di verde e quindi resi più visibili e decorosi.