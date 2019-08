Piana : porcari



Infortunio sul lavoro, operaio rimane ustionato

martedì, 6 agosto 2019, 12:38

di gabriele muratori

Brutto incidente per un operaio di 38 anni, questa mattina intorno alle 9.30, in una fabbrica di Porcari, nei pressi di Via Fossanova. L'uomo, che pare stesse effettuando dei lavori di movimentazione di fusti contenenti prodotti chimici e solventi, probabilmente in seguito alla rottura di uno di questi, sarebbe stato colpito in pieno da una perdita di acido solforico che gli avrebbe provocato delle gravi ustioni sul viso, alle braccia e sul dorso.



Subito soccorso dai colleghi, sono giunte in codice rosso sia l'automedica del 118, sia l'ambulanza della Croce Verde di Porcari per medicare l'uomo, grave ma cosciente. A tal punto, i sanitari hanno comunque preferito predisporre il veloce trasporto presso l'ospedale di Cisanello, tenendo anche i contatti con il centro anti veleni. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'ambiente, assieme agli ispettori e tecnici di prevenzione e sicurezza sul lavoro per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto.