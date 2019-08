Piana



Menchetti presenta una mozione sulla rotonda di via Diaccio

giovedì, 29 agosto 2019, 11:23

L'assessore di Porcari Roberta Menchetti, di recente nominata all'interno del consiglio provinciale, apre un altro fronte per sbloccare l'annosa questione della rotonda sulla via Puccini, all'incrocio con via Diaccio. Si tratta di un'opera molto attesa dalla popolazione e sulla quale l'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari ha cercato di dare il suo contributo con una serie di idee progettuali realizzate dai propri uffici tecnici.

La Menchetti ha presentato una mozione al consiglio impegnandolo gli uffici a "sviluppare, in via prioritaria, le proposte al fine di ottenere un livello di progettazione e a reperire i fondi necessari che ne consentano la realizzazione nel prossimo esercizio finanziario".

"L'eliminazione degli incroci - sostiene la consigliera - è una delle operazioni principali per l'innalzamento della sicurezza stradale e noi conosciamo bene tutte le criticità di quel punto di viabilità provinciale. Le rotatore, soprattutto sulle via ad alto scorrimento, rappresentano l'elemento principale di moderazione della velocità e per questo le pubbliche amministrazioni, ad ogni livello, debbono perseguire alti standard di sicurezza stradale. Le idee progettuali per eliminare quell'incrocio ci sono - dice ancora la Menchetti - e sono state portate ai tavoli di lavoro della II Commissione provinciale "Infrastrutture e Territorio" dal sindaco Fornaciari e dal consigliere alla viabilità Ramacciotti. Ad oggi sono stati programmati interventi parziali per la messa in sicurezza di questa intersezione stradale, pertanto - conclude - chiedo al consiglio provinciale e al Presidente di impegnarsi a sviluppare iniziative che portino alla realizzazione della rotonda in tempi brevi".