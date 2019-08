Piana



Metano, iniziati i lavori in via delle Selvette a San Colombano

martedì, 27 agosto 2019, 15:54

La rete del metano presto raggiungerà altre abitazioni di San Colombano. Hanno infatti preso il via ieri (lunedì) i lavori per l'estensione della condotta in via delle Selvette a partire dall'incrocio con via di Valgiano al confine con Segromigno in Monte procedendo poi in direzione San Colombano fino all'incrocio con via della Chiesa e da qui proseguire per un tratto. L'intervento è realizzato da Gesam Reti d'intesa con l'amministrazione Menesini. Per l'occasione stamani (martedì) l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e il consigliere comunale Pio Lencioni hanno effettuato un sopralluogo.

"Siamo consapevoli dell'importanza di un servizio essenziale, come il gas metano, per i cittadini – afferma l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. Per questo in accordo con Gesam Reti, che ringrazio, ci stiamo attivando per dare massima priorità agli interventi già programmati e stilare un nuovo piano di investimenti. Il nostro obiettivo riguarda tutto il territorio a cominciare dalle opere di completamento che partono dalle direttrici che sorgono nelle zone a maggiore densità proseguendo poi con la copertura degli altri nuclei abitativi. L'intervento che è partito ieri va proprio in questa direzione e contribuirà a migliorare la qualità della vita delle famiglie".

"Un intervento atteso dagli abitanti di questa zona di San Colombano, che presto potranno usufruire del metano – aggiunge il consigliere comunale Pio Lencioni -. L'amministrazione comunale ha lavorato fianco a fianco con Gesam Reti e i residenti per far sì che quest'opera potesse concretizzarsi. Abbiamo quindi rispettato un impegno che ci eravamo presi".

I lavori di estensione del metano riguarderanno un tratto di circa 450 metri e saranno completati in autunno. Per consentire lo svolgimento degli stessi in sicurezza, la strada è stata chiusa al transito di tutti i veicoli ad eccezione di quelli di residenti, mezzi di soccorso e forze dell'ordine.

Dopo le ferie estive riaprirà anche un altro cantiere di estensione della rete del metano. Si tratta di quello che riguarda via dei Pieraccini a Lunata. Nella frazione centrale sono in corso lavori che interesseranno un tratto di circa 1.400 metri dove sorgono numerose abitazioni.