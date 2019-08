Piana



Mongolfiere e aerei protagonisti della "Festa dell'Aria 2019"

sabato, 17 agosto 2019, 13:11

A Capannori due settimane dedicate al fascino del volo. Dal 6 al 15 settembre le mongolfiere, gli aerei acrobatici e gli alianti saranno infatti i protagonisti della quattordicesima edizione della "Festa dell'Aria", manifestazione a ingresso gratuito promossa dal comune in collaborazione con Regione Toscana, Aero Club d'Italia e Aero Club Lucca, che ogni anno richiama migliaia di persone da tutta la regione e non solo.

L'amministrazione Menesini, che sta ultimando il programma completo, ha già definito gli elementi più importanti, a cominciare dalla novità principale. La manifestazione, infatti, abbraccerà oltre all'aeroporto anche l'area attorno a piazza Aldo Moro. Sarà proprio vicino al palazzo municipale che si svolgeranno gli eventi di maggior richiamo: il Campionato italiano di mongolfiera, che Capannori ospita per la terza volta, e il Trofeo aerostatico internazionale "Città di Capannori". L'area di piazza Aldo Moro ospiterà anche la Cittadella dell'aria, con spazi per le associazioni e attività per le famiglie.

"Visto il crescente successo della manifestazione, una delle più attese della stagione, abbiamo deciso di renderla più diffusa sul territorio coinvolgendo, oltre alla storica sede dell'aeroporto, anche l'area attorno alla nuova piazza Aldo Moro – spiega l'assessore allo sport e turismo Lucia Micheli -. Si tratta del riconoscimento dell'importanza di un evento che coniuga l'aspetto sportivo con quello dell'intrattenimento. Nei cieli di Capannori si sfideranno infatti i più importanti piloti italiani, veri e propri fuoriclasse che assicureranno agonismo e spettacolo. Siamo orgogliosi di continuare a ospitare i campionati italiani, che danno prestigio al nostro territorio. La Festa dell'aria è una vetrina per Capannori; per questo un ampio spazio sarà dato alle associazioni locali. Vogliamo inoltre che il pubblico si diverta; per questo ci saranno tante attività, soprattutto per le bambine e i bambini. Tanti sono gli elementi che renderanno più che mai la Festa dell'Aria una manifestazione di successo".

Quattro saranno le sfide a cui il pubblico potrà assistere: all'aeroporto di Capannori si svolgeranno dal 6 all'8 settembre il Campionato italiano di acrobazia a motore e dal 13 al 15 settembre il Campionato italiano di acrobazia aerea in aliante. Nell'area di Piazza Aldo Moro a Capannori dal 10 al 14 settembre si terrà il XXXII Campionato italiano di mongolfiera e dal 13 al 15 settembre il Trofeo aerostatico internazionale Città di Capannori. Il programma completo della Festa dell'Aria sarà presto disponibile anche sul sito ufficiale della manifestazione: www.flyairevents.org. Facebook: Festa dell'Aria Capannori.