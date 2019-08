Nella pieve di Capannori la Francigena Youth Chamber Orchestra e il coro Capata

Altri articoli in Piana

sabato, 10 agosto 2019, 14:57

"Rivolgo il mio plauso alle forze dell'ordine, in questo caso ai carabinieri, che stanno portando avanti azioni di controllo, prevenzione e contrasto alla criminalità". Inizia così l'intervento del sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, in relazione alle ultime attività delle forze dell'ordine sul territorio comunale

sabato, 10 agosto 2019, 11:06

L'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari - nell'ultima variazione di bilancio, approvata dal consiglio comunale il 29 luglio scorso - ha stanziato quasi 60 mila euro per il progetto esecutivo, primo passo verso la realizzazione di una struttura che di fatto accorperà le due scuole dell'Infanzia di via Sbarra e...

sabato, 10 agosto 2019, 11:03

Il centro di Ricerca Rifiuti Zero ed il comune di Capannori tornano alla carica e prendono nuovamente carta e penna per scrivere ad altri 'marchi' famosi che utilizzano imballaggi non riciclabili principalmente realizzati in plastica mista ad altri materiali, affinché trasformino le loro confezioni rendendole differenziabili

sabato, 10 agosto 2019, 10:00

Nella notte i carabinieri di Altopascio hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio tre cittadini marocchini, rispettivamente di 24, 21 e 18 anni

sabato, 10 agosto 2019, 09:15

Il consigliere comunale della Lega di Capannori, Bruno Zappia, interviene in merito all'installazione dei semafori con il conto alla rovescia

sabato, 10 agosto 2019, 08:53

Francesco Fagni del Gruppo Lega Salvini Premier di Altopascio interviene dopo il ritiro da parte del comune della variante Beniceltex