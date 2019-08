Nona stagione a Capannori per Alessio Andreini

Altri articoli in Piana

sabato, 3 agosto 2019, 11:28

La ex scuola materna di Verciano, sede di alcune associazioni di volontariato e la ex circoscrizione di Santa Margherita, sede del Centro Giovani, saranno interessate da lavori di efficientamento energetico e riqualificazione grazie all'ottenimento da parte del comune di contributi regionali

sabato, 3 agosto 2019, 08:42

Il consigliere comunale di Capannori della Lega Salviani premier, Bruno Zappia, interviene dopo la promessa del sindaco, in campagna elettorale, che il mercato sarebbe tornato in piazza Aldo Moro

venerdì, 2 agosto 2019, 19:27

I gruppi di opposizione nel consiglio comunale di Capannori esprimono sconcerto e preoccupazione per la superficialità emersa nella gestione dei lavori delle commissioni permanenti e del consiglio comunale

venerdì, 2 agosto 2019, 17:32

90mila euro per demolire alcuni consistenti abusi edilizi presenti sul territorio comunale: si tratta di veri e propri fabbricati, realizzati su aree agricole, destinati ad abitazione

venerdì, 2 agosto 2019, 14:45

Partiranno ad inizio autunno i lavori per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclo-pedonale della via Francigena lungo la Via Romana che collegherà la Misericordia alla chiesa di Capannori, per il quale è pronto il progetto esecutivo

venerdì, 2 agosto 2019, 10:29

Nuova sede, nuovo staff tecnico ma stessa passione e stessa qualità di sempre. È tutto pronto in casa Tau Calcio per il via alla nuova stagione sportiva della Scuola Calcio Inter, la realtà della galassia Tau rivolta alle bambine e ai bambini nati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014,...