Nuova amichevole, il Tau vince contro il Ponte Buggianese

Altri articoli in Piana

sabato, 24 agosto 2019, 12:30

Un ombrellone rovinato dal vento, una sedia sdraio spaccata, una bacchetta da trekking distrutta, una tenda da campeggio squarciata, un secchiello sfondato, due racchettoni spezzati e una ciambella bucata. Sono alcuni dei residui delle ferie estive o dei fine settimana al mare o in montagna che una famiglia potrebbe ritrovarsi...

sabato, 24 agosto 2019, 10:40

Anche il Basket Femminile Porcari ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima stagione agonistica. Le prime a ritrovarsi sul parquet del Palasuore sono state le ragazze della prima squadra, che disputerà il campionato di Promozione

sabato, 24 agosto 2019, 10:17

Un nigeriano richiedente asilo di 25 anni, ospite presso una struttura di accoglienza situata nel comune di Capannori, è stato tratto in arresto dai carabinieri per i reati di tentata estorsione e violenza a pubblico ufficiale

venerdì, 23 agosto 2019, 16:36

Domani, sabato 24 agosto e domenica 25 la sede di Fratelli d'Italia in Via Romana 2209 a Capannori resterà aperta dalle ore 9 alle ore 13, per l'iniziativa di raccolta firme per andare subito al voto.

venerdì, 23 agosto 2019, 15:00

L’assessore Cecchetti: “Sorgerà in una posizione strategica; sarà un punto panoramico nelle vicinanze della rete sentieristica e dell’anello di collegamento alla via Francigena storica”

venerdì, 23 agosto 2019, 13:16

Una donna di 40 anni, residente a Capannori, operatrice socio sanitaria, è stata tratta in arresto dai carabinieri per il reato di circonvenzione di incapaci, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Lucca.