Petrini (FdI): "Capannori 'maglia nera' nel pagamento delle fatture"

martedì, 13 agosto 2019, 13:04

Matteo Petrini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia Capannori, ha presentato un'interrogazione per avere alcune delucidazioni.



"Nelle scorse settimane - spiega -, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato i dati relativi alle fatture elettroniche ricevute dalle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2018, con il relativo calcolo della media temporale del saldo delle suddette. Il termine previsto per il pagamento di tali fatture è stabilito per legge in 30 giorni dal ricevimento elettronico.

Il Comune di Capannori, analizzando i dati relativi a tutta la Provincia di Lucca, si è aggiudicato la "maglia nera" nella velocità del saldo delle fatture, con una media che si assesta attorno ai 102 giorni e che supera del 340% i termini della legge (che ricordo essere di 30 giorni). Se, come avviene in ogni pratica commerciale, il prezzo di vendita di un bene o servizio è calcolato tenendo conto anche del tempo di pagamento del debitore (più lungo il tempo, più alto il prezzo), l'inefficienza dell'amministrazione rischia di ripercuotersi seriamente sulle casse comunali e sulle tasche di ogni singolo capannorese.

Altro dato negativo riguarda la percentuale di fatture pagate sul totale: su 8.098 fatture, infatti, solo la metà risultano pagate (51%). Da notare inoltre che il numero di fatture ricevute dal Comune di Capannori supera del 54% circa il numero di fatture ricevute dal Comune di Lucca: questo, per i cittadini, significa di conseguenza che se per Lucca la media di fatture pro capite è di 6 fatture ogni 100 cittadini, per Capannori è il triplo, ovvero di 18 fatture ogni 100 cittadini.

Per questo, abbiamo protocollato un'interrogazione da presentare in Consiglio Comunale dove chiediamo al Sindaco Menesini e all'Assessore competente di illustrarci le cause di tali risultanze.

Cosa ha provocato questo enorme ritardo dei pagamenti? Perchè il Comune ha ricevuto un numero così alto (in paragone, ad esempio, con il Comune di Lucca) di fatture?

Visto che la spesa pro capite per ogni cittadini è di 378 € (la più bassa della provincia, a discapito di una fattura pro capite tra le più alte), qual è la copertura per tali importi? E quali provvedimenti l'amministrazione intende adottare per rispettare i termini di pagamento previsti dalla legge?"