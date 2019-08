Petrini (FdI): "La politica deve tenere conto anche delle piccole cose, che poi tanto piccole non sono"

Altri articoli in Piana

giovedì, 8 agosto 2019, 13:48

La consegna è stata fatta in occasione del suo centenario per ringraziarlo dell'impegno profuso come presidente dell'associazione ex combattenti e reduci di Marlia

giovedì, 8 agosto 2019, 13:20

Dopo l’intervento del consigliere di Forza Italia, Matteo Scannerini sullo smaltimento dei rifiuti edili, ASCIT intende fare chiarezza sul tema

mercoledì, 7 agosto 2019, 12:22

Da domani e fino al 15 agosto a Paganico, in occasione della ricorrenza triennale della festa solenne della Madonna Assunta in cielo, patrona del paese, si svolgerà una serie di eventi promossi dai 'Fratres Paganico' in collaborazione con il Comune per celebrare questa sentita festività

mercoledì, 7 agosto 2019, 10:46

Il gruppo Fratelli d'Italia di Capannori interviene in merito ai problemi sulla pavimentazione appena realizzata in via delle Suore a Lammari

mercoledì, 7 agosto 2019, 09:35

Il consigliere comunale della Lega Salvini Premier Capannori Domenico Caruso interviene sulla campagna mediatica messa in atto da don Luigi Ciotti contro il decreto sicurezza bis voluto dal Ministro Salvini ed approvato dal Parlamento

mercoledì, 7 agosto 2019, 08:44

Il consigliere comunale di Forza Italia a Capannori, Matteo Scannerini, punta i riflettori sullo stato in cui versa il parco centrale di Capannori