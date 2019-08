Piana



Porcari celebra i 30 anni del centro diurno “Il Girasole” con una serie di eventi e una nuova tettoia per la struttura

martedì, 6 agosto 2019, 13:59

di giulia del chiaro

Sarà con una serie di eventi, che inizieranno con l’appuntamento teatrale di domani sera e proseguiranno con varie iniziative autunnali e con la costruzione di una nuova tettoia di fronte all’ingresso della struttura, che il centro diurno per anziani di Porcari festeggerà i suoi 30 anni di attività.

“Il traguardo trentennale di questa struttura dimostra come il centro negli anni sia stato capace di divenire un punto di riferimento in grado di attrarre un’utenza proveniente anche da altri territori della piana – ha spiegato l’assessore al sociale Lisa Baiocchi, durante la conferenza stampa di presentazione di questa mattina, e ha proseguito – questo conferma l’attenzione che il comune di Porcari ha sempre riversato sul tema delle politiche sociali rivolte all’assistenza all’anziano”.

I festeggiamenti partiranno con l’appuntamento teatrale di domani sera, alle 21 nella sede de “Il Girasole”, messo in scena da una compagnia teatrale nata proprio all’interno della struttura, e proseguiranno in autunno con una serie di iniziative che l’amministrazione comunale sta ancora mettendo a punto.

“La sfida affrontata negli ultimi tre decenni da questa realtà del nostro comune è una sfida di qualità per distinguersi erogando servizi di alto livello” ha detto il sindaco Fornaciari ricordando come, proprio per questo, in seguito alle richieste degli ospiti e degli operatori, i trent’anni saranno l’occasione per fare un bel regalo alla struttura con la costruzione di una nuova tettoia di ingresso utile per migliorare l’accesso che, dal costo di 29 mila euro, sarà finanziata con l’ultima variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale lo scorso 29 luglio.

Un esempio felice di accoglienza diurna dell’anziano, infatti, il centro “Il Girasole” ogni giorno accoglie una trentina di utenti coinvolgendoli in un piano assistenziale, educativo e riabilitativo che si sofferma anche sul raggiungimento di un maggior coinvolgimento delle famiglie a loro volta considerate soggetto da supportare nell’assistenza al parente anziano.

La struttura è stata la prima che, sulla piana, nel 2015 ha ottenuto l’accreditamento previsto dalla normativa regionale per le strutture semiresidenziali e che, di fatto, attribuisce idoneità ad erogare prestazioni socio-sanitarie per conto di enti pubblici competenti: “faccio parte della cooperativa che gestisce questo centro dall’inizio, prima come volontaria, poi come socia e ora come presidente – ha raccontato la presidente della cooperativa Iris, Silvia Magnani – e in tutti questi anni si è cercato sempre di stare al passo con i tempi adeguandosi ai continui cambiamenti della legge aiutati dal comune e dalla usl”. Impegno, quello dimostrato negli anni dal centro, che ha prodotto i suoi risultati facendo della struttura un esempio di eccellenza, anche al di fuori della provincia, tanto da essere collocato tra i servizi per anziani più qualificati della nostra zona socio-sanitaria da una ricerca condotta nel 2000 su commissione della conferenza zonale dei sindaci.