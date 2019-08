Quinto Bernardi presidente nazionale del Dipartimento Protezione Animali e Tutela dell'Ambiente della DC

Altri articoli in Piana

sabato, 17 agosto 2019, 13:56

Il repertorio che proponiamo è legato alla musica d'autore Italiana, con arrangiamenti moderni, contaminati dal folk e Jazz, di brani di cantautori e interpreti che hanno fatto grande la nostra musica, come Fabrizio de Andrè, Tenco, Gino Paoli, ma anche Bersani, Capossela e altri

sabato, 17 agosto 2019, 13:11

A Capannori due settimane dedicate al fascino del volo. Dal 6 al 15 settembre le mongolfiere, gli aerei acrobatici e gli alianti saranno infatti i protagonisti della quattordicesima edizione della "Festa dell'Aria"

sabato, 17 agosto 2019, 12:53

I dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativi al pagamento delle fatture ricevute nel 2018, non sono da considerarsi rispondenti alla situazione attuale. Nel trimestre in corso, infatti, grazie a miglioramenti gestionali promossi dall'amministrazione Menesini

venerdì, 16 agosto 2019, 15:06

Dopo la nascita, nel mese di marzo, dell'Ambito turistico della Piana di Lucca, che raccoglie i comuni di Lucca (capofila), Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica per la gestione associata dell'accoglienza e dell'informazione turistica, la giunta Tambellini ha approvato una delibera che individua il responsabile della gestione dell'ufficio di...

venerdì, 16 agosto 2019, 12:56

Prosegue da parte dell'amministrazione Menesini la riqualificazione dell'immobile della ex Società di Mutuo Soccorso situato in via della Pieve nel centro di Sant'Andrea di Compito

venerdì, 16 agosto 2019, 12:23

Settantacinque anni fa, il 16 agosto 1944, alcuni cittadini di Lunata organizzatori di un gruppo di resistenza, fra cui il parroco don Angelo Unti e il vice parroco don Giorgio Bigongiari, furono arrestati dai nazisti e successivamente uccisi