Piana



Rapina al Tigotà di Lunata, scappa a piedi con 400 euro

venerdì, 9 agosto 2019, 14:09

di gabriele muratori

Una rapina a mano armata: è quanto accaduto questa mattina, intorno alle 12.00, presso il negozio "Tigotà" di Lunata, sulla via Pesciatina, dove un uomo, a volto scoperto e con indosso gli occhiali da sole, si è presentato ad una delle casse del negozio chiedendo tutto il contante presente nel registratore di cassa.



Secondo alcune testimonianze, l'uomo, sicuramente italiano e con accento non toscano, avrebbe dapprima fatto un veloce giro dentro il centro commerciale, probabilmente per valutare la situazione e/o la presenza di guardie armate, e dopo si sarebbe recato alle casse per effettuare quanto progettato. Inizialmente, visto il tono pacato del rapinatore, con cui ha chiesto di farsi consegnare il danaro, le commesse avevano pensato ad uno scherzo, ma non appena l'uomo ha estratto la pistola, la sua richiesta è apparsa decisamente e terribilmente più credibile. A quel punto la cassiera ha velocemente consegnato un pò di soldi al malvivente, il quale si è poi subito dopo dileguato a piedi e in direzione Lucca.



Bottino di 400 euro e molto spavento per le commesse che si sono viste puntare contro l'arma. Subito dopo è partita la chiamata al 112, ed attualmente i carabinieri stanno svolgendo tutti i rilievi e le indagini per cercare di individuare l'autore della rapina.



Secondo l'identikit, il rapinatore, di corporatura media, capelli castani chiari, jeans e maglietta blù, avrebbe agito con una fascia celeste legata attorno ad un braccio, probabilmente per coprire un tatuaggio. Intervenuta anche l'ambulanza della Misericordia di Lucca per fornire soccorso al personale visibilmente sotto shock, che comunque ha rifiutato il trasporto in ospedale.