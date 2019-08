Piana : capannori



Riaperta la piscina comunale dopo le opere straordinarie

lunedì, 26 agosto 2019, 15:44

Ha riaperto oggi (lunedì 26) la piscina comunale di Capannori dopo i lavori di manutenzione straordinaria effettuati dall’amministrazione Menesini. L’impianto gestito dalla Capannori Servizi srl questa settimana effettuerà un orario ridotto, dalle 8 alle 19.30 con la sola frequenza libera, poi dal 2 settembre tornerà a pieno regime con l’orario 7-22 e i corsi. Novità di questa stagione sarà l’accesso in modalità open ai corsi per adulti. Con un unico abbonamento sarà possibile partecipare alle lezioni che si tengono durante la giornata in modo da avere una maggiore flessibilità venendo così incontro alle esigenze dei natanti.

I lavori alla piscina, per un investimento di circa 70 mila euro, hanno visto la sostituzione di due porte di uscita di emergenza a due ante con nuove porte in alluminio a taglio termico, il rifacimento del quadro elettrico del locale filtrazione, la manutenzione straordinaria delle condotte circolari in pvc per la distribuzione dell'aria e la sanificazione dell'acqua della piscina attraverso l'installazione di due lampade battericide nella vasca grande.

“Proseguono i nostri investimenti per migliorare la qualità del servizio e la sicurezza della piscina comunale – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Quello di Capannori è uno degli impianti di riferimento della Piana di Lucca e ha riscontri molto positivi da parte dei cittadini. Proprio per questo abbiamo già programmato ulteriori opere che lo renderanno sempre più funzionale”.

“Siamo orgogliosi che tante persone, anche da fuori Capannori, frequentino la piscina comunale – aggiunge il presidente della Capannori servizi, Pierangelo Paoli -. Per questo ci impegniamo a migliorarne costantemente la qualità, studiando servizi, corsi e modalità di abbonamenti che rispondano in maniera sempre più puntuale alle esigenze degli utenti. È un impegno che da sempre ci contraddistingue”.

Nelle prossime settimane prenderanno il via nuovi lavori all’edificio. Sul lato ovest sarà realizzata una piccola palestra complementare all'attività natatoria destinata al preriscaldamento degli atleti della piscina e alla fisioatletica. Sul lato est sarà costruito un edificio che ospiterà tre depositi esterni per materiali liquidi.

Per informazioni su corsi e abbonamenti contattare la segreteria della piscina: 0583/429818.