San Bartolomeo, a Ruota tre giorni di festa per il patrono

Altri articoli in Piana

mercoledì, 21 agosto 2019, 13:06

Le domande possono essere presentate fino al 30 agosto. Le famiglie richiedenti devono essere presenti nelle liste di attesa per i nidi d'infanzia comunali e avere un Isee inferiore a 27mila euro

martedì, 20 agosto 2019, 21:20

"In un agosto rovente c'è chi ad Altopascio è in perenne campagna elettorale lanciandosi in proposte che per certi versi potevano trovare soluzioni più semplici da noi già suggerite"

martedì, 20 agosto 2019, 16:05

Un week-end tra bicicletta, storia, vino e gastronomia locale nella cornice delle colline della piana di Lucca. Questo il mix che, per il quarto anno consecutivo, il 24 e il 25 agosto sarà offerto dalla ciclostorica “La Vinaria” che, per l’edizione di quest’anno, attraverserà i comuni di Porcari, Capannori e...

martedì, 20 agosto 2019, 14:08

"Renderemo più sicuro il semaforo di via Domenico Chelini a Tassignano grazie a un intervento complessivo che tutelerà pedoni e ciclisti tramite l'uso di sistemi tecnologici che porteranno benefici anche agli automobilisti". Ad annunciarlo è l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo

martedì, 20 agosto 2019, 11:57

Un vero boom di spettatori per la rassegna di cinema all'aperto 'La bella estate' promossa dal Comune e gestita da Cineforum Ezechiele 25,17 appena conclusasi in Corte Mattaccio al polo culturale Artèmisia di Tassignano

martedì, 20 agosto 2019, 08:50

Il consigliere comunale della Lega Salvini di Capannori, Bruno Zappia, interviene per denunciare la situazione che si è venuta a creare in via delle Ville