Piana



San Colombano, a ottobre pronti parco e parcheggio. Investimento da 200 mila euro

venerdì, 30 agosto 2019, 15:04

Sono alle battute finale i lavori per la realizzazione del parco pubblico e del parcheggio a San Colombano nell'area della scuola primaria e la chiesina di Rimortoli. Rimane solo da ultimare le opere elettriche, la sistemazione del verde, da effettuare le piantumazioni e da installare un gioco per bambini. Le due opere, per le quali l'amministrazione Menesini ha investito 200 mila euro, saranno pronte nel corso del mese di ottobre. Dopo inaugurazione il parco sarà intitolato a Giulio Riccomini, maestro della scuola del paese.



"Con questo duplice intervento andiamo a riqualificare un'area particolarmente importante per San Colombano – spiega l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo, che stamani (venerdì) ha effettuato un sopralluogo -. Con il parcheggio, infatti, ampliamo la disponibilità dei posti auto nei pressi della scuola primaria, incrementando la sicurezza stradale. L'area di sosta potrà anche essere utilizzata per recarsi al parco. Questo sarà uno spazio pubblico che inviterà a rilassarsi e faciliterà l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini. Le opere valorizzeranno anche la vicina chiesina di Rimortoli che negli scorsi anni abbiamo recuperato. Ringrazio gli uffici comunali e il progettista per il lavoro fino a ora svolto. Presto San Colombano potrà fruire di questi due nuovi spazi".



Il nuovo parcheggio avrà 15 posti per auto, di cui 2 per disabili. Gli stalli saranno circondati da un marciapiede che permetterà di attraversare la zona ed accedere alla scuola in sicurezza. Saranno inoltre posizionate alcune alberature e sarà realizzata una adeguata illuminazione. L'accesso al parcheggio avverrà da via di S. Antonio, a senso unico, con uscita in via Vecchia di Villa Fontana. Il parco, che sarà collegato alla chiesina ma indipendente dall'edificio, sarà suddiviso in tre aree definite da alcune volumetrie elementari e caratterizzanti, determinando spazi versatili ed adattabili a svariate funzioni. Caratteristica della nuova area verde, che vedrà la presenza di alberature, sarà l'utilizzo di elementi che determinano una forte caratterizzazione del contesto recuperando l'identità del luogo.