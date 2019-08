Piana



Sarà l'Academy Porcari a gestire lo stadio comunale per i prossimi 15 anni

sabato, 3 agosto 2019, 14:42

Sarà l'Academy Porcari a gestire lo stadio comunale per i prossimi 15 anni. Questo l'esito della manifestazione di interesse promossa dall'amministrazione Fornaciari e approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso 21 giugno. L'esito della procedura pubblica curata dall'Ufficio Sport risulta di fatto in continuità con il passato, dal momento che la società guidata dal presidente Stefano Silla aveva già da qualche anno la gestione diretta dell'impianto. "La durata molto più lunga dell'affidamento - precisa Sulla - ci offre adesso la possibilità di realizzare progetti di sviluppo ulteriore che possano valorizzare al meglio la struttura attraverso il lavoro della scuola calcio e magari, anche con la possibilità di ospitare eventi di rilievo - ad esempio le gare del Torneo di Viareggio - con ricadute interessanti per le attività commerciali". "Ci fa molto piacere che l'Academy possa continuare a svolgere la sua attività nello stadio comunale - aggiunge il sindaco Fornaciari -, soprattutto per il lavoro che da anni svolge con ottimi risultati nella promozione dei giovani e che non ho dubbi continuerà a fare. Nel bando, infatti, si chiedeva espressamente alle società interessate di avere come asset principale il settore giovanile, con la presenza di istruttori qualificati e in grado di formare adeguatamente i nostri ragazzi. In questo ultimo periodo - continua - anche l'amministrazione ha fatto la sua parte, investendo oltre 200 mila euro per importanti interventi sulll'impianto, compresi i servizi igienici riservati a persone con disabilità. Ora - conclude il sindaco - l'augurio è che lo stadio possa continuare ad essere un luogo aperto e inclusivo, una casa a disposizione di tutta la Comunità porcarese, soprattutto dei più giovani che vogliono avvicinarsi allo sport".