Scannerini (FI): "Parco centrale di Capannori nel degrado"

Altri articoli in Piana

mercoledì, 7 agosto 2019, 12:22

Da domani e fino al 15 agosto a Paganico, in occasione della ricorrenza triennale della festa solenne della Madonna Assunta in cielo, patrona del paese, si svolgerà una serie di eventi promossi dai 'Fratres Paganico' in collaborazione con il Comune per celebrare questa sentita festività

mercoledì, 7 agosto 2019, 10:46

Il gruppo Fratelli d'Italia di Capannori interviene in merito ai problemi sulla pavimentazione appena realizzata in via delle Suore a Lammari

mercoledì, 7 agosto 2019, 09:35

Il consigliere comunale della Lega Salvini Premier Capannori Domenico Caruso interviene sulla campagna mediatica messa in atto da don Luigi Ciotti contro il decreto sicurezza bis voluto dal Ministro Salvini ed approvato dal Parlamento

martedì, 6 agosto 2019, 15:50

Sono già stati ultimati alcuni interventi di ristrutturazione e adeguamento programmati dall'amministrazione comunale durante la pausa estiva delle lezioni in varie scuole del territorio. Si è concluso l'intervento presso la scuola primaria di Pieve San Paolo dove principalmente è stato risistemato lo spazio mensa

martedì, 6 agosto 2019, 13:59

Sarà con una serie di eventi, che inizieranno con l’appuntamento teatrale di domani sera e proseguiranno con varie iniziative autunnali e con la costruzione di una nuova tettoia di fronte all’ingresso della struttura, che il centro diurno per anziani di Porcari festeggerà i suoi 30 anni di attività

martedì, 6 agosto 2019, 13:53

L'Asd L'Acquario Altopascio ha ottenuto la Stella di bronzo al merito sportivo per l'anno 2018. La comunicazione ufficiale è arrivata alla presidente Antonella Carpanese direttamente da Giovanni Malagò, presidente del Coni, come riconoscimento per l'attività ventennale svolta al servizio dello sport in generale e del pattinaggio in particolare