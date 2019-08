Piana : marlia



Scannerini (FI): "Via San Donnino trascurata"

sabato, 31 agosto 2019, 08:45

Matteo Scannerini, consigliere comunale di Forza Italia, da sempre domiciliato a Marlia interviene in merito alla situazione in cui si trova via S.Donnino.



"Siamo in via S. Donnino a Marlia - esordisce Scannerini -. Non è difficile notare che, pur essendo stretto, tale tratto di strada è percorso ad alta velocità dai veicoli. Tutto ciò crea pericolo per i pedoni e le biciclette, che percorrono frequentemente questo tratto, vista anche la presenza del "Barbucchia", uno dei bar più frequentati della zona.



"La presenza di dossi è divenuta oramai fondamentale - dichiara Gianni Angelo, proprietario dell'attività -. Abbiamo la fortuna e l'onore di essere un frequentato centro di aggregazione. Questo porta ad avere molte persone nelle ore di punta, che si affollano di fronte alla nostra entrata". "Con le auto che sfrecciano al alta velocità ci vuole poco a capire che la loro incolumità è a rischio".



"Dopo molte promesse nel corso degli anni da parte dell'attuale amministrazione - conclude Scannerini -, niente si è ancora mosso. Via s. Donnino, è da tempo stata trascurata. Così come molte altre vie secondarie del comune avrebbe bisogno di essere rinnovata. Per questo motivo porteremo il problema del controllo della velocità, così come quelli relativi al ripristino dell'asfalto e del decoro, nella prossima commissione lavori pubblici".