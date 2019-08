Piana



Scuola Calcio Inter, open day gratuito per scoprire tutte le novità

sabato, 17 agosto 2019, 16:55

Una nuova struttura più confortevole e funzionale e un nuovo staff tecnico: la nuova Scuola Calcio Inter del Tau Calcio Altopascio si presenta con un open day gratuito, in programma lunedì 19 agosto alle 17.30 nel circolo sportivo El Niño in via dei Gianni alla Santissima Annunziata (dietro la chiesa).

La realtà della galassia Tau, rivolta ai bambini e alle bambine nati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, apre ufficialmente le iscrizioni (con sconti consistenti) e lo fa attraverso una prova pratica, per conoscere una delle realtà di calcio giovanile più importanti a livello regionale e per scoprire i metodi di allenamento degli istruttori formati dagli specialisti dell'Inter Fc.

Ad accogliere bambini e genitori ci sarà il nuovo responsabile della struttura, Michele Amaducci, insieme con gli allenatori Massimo Barsotti e Massimiliano Pisciotta. Il pomeriggio di calcio vedrà la partecipazione anche di Nicola Gennazzani, anche lui istruttore qualificato del Tau Calcio.

Nell'occasione sarà possibile partecipare a una seduta di allenamento completamente gratuita, dedicata a tutti i ragazzi desiderosi di entrare a far parte della galassia Tau Calcio.

La partecipazione è subordinata alla consegna di una copia del certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica in corso di validità.

Per informazioni: 0583.216051; 339.5419261; scuolacalciointer@taucalcioaltopascio.it