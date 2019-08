Piana : porcari



Si dimette il consigliere David Del Prete

mercoledì, 28 agosto 2019, 12:46

Stamani il consigliere David Del Prete ha protocollato le sue dimissioni dal consiglio comunale. Una scelta di vita, perché fra poco inizierà una nuova avventura nell'esercito dopo aver vinto un concorso.



Ecco la lettera aperta che Del prete ha rivolto ai cittadini di Porcari:



"Care cittadine e cari cittadini,

dal 29 agosto 2019 non sarò più consigliere comunale. Una scelta per me difficile, lo ammetto, ma che nasce da un’opportunità che vedo finalmente concretizzarsi. Ho da sempre amato offrire il mio tempo per gli altri, ho spaziato dal mondo del volontariato in una Pubblica Assistenza alla rappresentanza scolastica sino ad arrivare ad offrire la mia passione ad una comunità come Porcari che mi ha visto nascere e crescere alla Guerrina e nella Zona 167 e che ormai è parte di me.

Posso serenamente affermare che in questi due anni di lavoro ho sempre svolto il mio lavoro con orgoglio e passione. Ad ogni tavolo politico-amministrativo a cui ho avuto l’onore e l’onere di partecipare a nome di tutta la mia comunità ho sempre cercato di portare in alto il nostro nome, la nostra collettività.

Ma se dovessi tracciare un bilancio dei risultati di cui vado orgoglioso e fiero in questi due anni, partirei dall’obiettivo di semplificare la comunicazione tra comune e cittadino attraverso l’utilizzo di App e Social Network sino ad arrivare ai temi a me più cari: sicurezza, equità, sport, benessere, lavoro e decoro.

Con l’aggiudicazione di due bandi, di cui uno regionale e uno ministeriale, Porcari si è dotata di più di 32 telecamere installate in punti strategici tra i quali le principali vie di entrata e uscita del nostro paese.

Nei risultati del decoro urbano che si vanno a sfumare assieme alle Politiche Sportive, vi è la riqualificazione del Parco “Fiamme Gialle” con assieme gli investimenti voluti nella zona 167 e che si sono poi tradotti nell’area per cani, la copertura completa del campetto da calcio, la palestra all’aperto, i nuovi punti illuminazione nel parco e che termineranno con la futura realizzazione di un parcheggio in via Galileo Galilei. Impossibile per me dimenticare le politiche sul contrasto all’abbandono dei rifiuti attraverso l’incremento delle sanzioni e l’utilizzo di fototrappole installate sul territorio e che tutt’ora vengono ruotate in zone dove gli abbandoni sono frequenti.

Nel mondo dello Sport ho sempre cercato di ascoltare le esigenze di tutte le nostre associazioni sportive e lo dimostra il fatto che il nostro stadio adesso ha un nuovo gestore che potrà investire nell’impianto portando modernità, sostenibilità e riqualificando un bene caro a tutta la nostra comunità. Entrando invece nel vivo delle Politiche Sportive ho sin da sempre avuto a cuore la realizzazione del contributo per la pratica sportiva rivolto a portatori di handicap e famiglie meno abbienti e che permette di far sì che la parola equità non rimanga semplicemente una parola retorica ma che trova applicazione nelle misure sociali del nostro comune.

Le Politiche Giovanili non sono mai stato un tema facile da affrontare ma attraverso l’ascolto del terzo settore e il lavoro coordinato con i nostri dipendenti è nato il contributo “Mi Formo” finalizzato alla formazione lavorativa professionalizzante e dedicato a giovani disoccupati del nostro comune.

La lista sarebbe ancora lunga ma non voglio dilungarmi nella classica lista. Tutto ciò che vedete sopra riportato è anche frutto vostro, frutto dell’ascolto che credo posso dire mi abbia accompagnato sino ad oggi. Grazie quindi a tutte le nostre associazioni sportive, culturali e di volontariato. Spero di non avere deluso le aspettative di nessun cittadino e associazione. Perfetto non posso essere stato; alla fine la ricerca delle perfezione è pur sempre un’utopia. Ma spero di essere stato degno di avervi rappresentato.

Adesso è arrivato il momento di affrontare il mio sogno, di offrire il mio tempo al servizio del mio paese, della mia nazione ma soprattutto è arrivato per me il momento di provare a giurare sulla nostra costituzione a difesa della nostra democrazia e di tutti i valori fondanti della nostra splendida Repubblica.

Grazie Porcari, grazie per questi due anni magnifici.

Sono sicuro che ci rivedremo presto!"